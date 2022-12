¡Una bomba sexy! Ella es Izzy Lush, la nueva actriz porno colombiana

Izzy Lush es un nombre muy poco conocido en Colombia, pero sí lo es en Estados Unidos.

Publicidad

Se trata la colombiana que es la nueva cara del cine porno en este país.

La joven es una caleña, rubia, de 25 años de edad que rompe un poco con los estereotipos de esta industria. Pues muchos están acostumbrados a ver a estas mujeres voluptuosas, pero Izzy se caracteriza por su belleza natural y ser delgada.

Publicidad

En una entrevista con El Espectador reveló detalles de cómo ingresó a este mundo y respondió a quienes afirman que la pornografía es una industria que atenta contra las mujeres.

Publicidad

“Entrar a la industria del porno pareciera ser algo fácil, pero como en todo trabajo se requiere de contactos y un poco de suerte. No bastaba solo con querer ser actriz porno, sino que debía conocer a la gente adecuada para que me vincularan con las productoras. Aprovechando un viaje en Estados Unidos, le escribí a varios actores y directores. Solo uno me contesto: Greg Lansky, el dueño de la compañía Vixen. Fue él quien me dijo que para entrar debía estar en una agencia de actrices si quería triunfar en la industria”, reveló.

Aunque es muy poco activa en Instagram cuenta con más de 189 mil seguidores, los que no paran de hacerle todo tipo de piropos y propuestas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad