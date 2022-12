"Ustedes no tienen idea cómo hace el amor", Mike Bahía llenó de halagos a Greeicy

Greeicy Rendón y Mike Bahía son una pareja musical muy querida por los colombianos. Viven juntos desde hace varios años y ya son una familia, pues cuidan de sus muchas mascotas y a Greeicy le toca adoptar su papel de ama de casa.

No obstante, lo hace bastante bien porque su amado novio está más que feliz con ella y no deja de halagarla diciéndole que es "una mujer muy completa".

Publicidad

Te puede interesar: Salomé se le midió a una “bachatiada” con Greeicy Rendón y no se quedó atrás

En un reciente video que publicó en sus historias, Mike la grabó mientras hacía oficio en la casa, cuando laaba el trapero y hasta cuando cocinaba.

"Eres una mujer muy completa amor. Baila, canta, actúa, interpreta y ustedes no tienen ni idea cómo hace el amor. No sean mal pensados, me refiero al amor a todos los animales y a la vida. Mejor dicho, esta mujer es 10 de 10", dijo Mike.

Además, recalcó que es muy organizada y desde las 6:00 de la mañana está lista. Aunque se le quemaron las arepas del desayuno, Mike la consintió.

Publicidad

Sin embargo, el almuerzo fue todo un lujo y Mike lo presumió orgulloso.

Publicidad