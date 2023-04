Una de las modelos más carismáticas es Valerie Domínguez, quien tiene una belleza única y también se ha sabido ganar el cariño de sus millones de seguidores por medio de las redes sociales al crear contenidos divertidos junto a su pareja, el influencer Juan David Echeverry.

La exreina suele ser bastante activa en su cuenta persona de Instagram, en la que tiene hasta el momento tres millones de seguidores. Allí suele publicar casi que a diario fotos y videos de su vida familiar y laboral.

Pero sin lugar a dudas, uno de los aspectos que más llaman la atención en su red social es su pequeño hijo Thiago Echeverri Domínguez, quien nació a mediados del año 2021 y se ha robado el corazón de millones de internautas con su ternura.

Y es que Valerie suele publicar contenidos con su único hijo haciendo diferentes actividades, demostrando que su rol de mamá le queda a la perfección. Por ese motivo, varios de sus seguidores le han preguntado en varias oportunidades cuando planeará con su pareja tener un segundo bebé.

Respecto a este tema, a exreina sorprendió hace poco a muchas personas luego de publicar una foto en el feed de Instagram usando vestido de baño pero dejando ver una barriga de embarazada. Junto al posteo la mujer escribió: "Esperando con ansias", acompañado de algunos puntos suspensivos.

Esta publicación emocionó a varios internautas, sin embargo, todo se trató de una broma pues más abajo en el posteo escribió: "Que bajen los frijoles 🥴".

De esta manera, Valerie confirmó que no está embarazada, sino que la barriga le quedó llena después de haberse alimentado.

"Joaaaa! Ni mi ex me ilusionó de esa manera!", "Uy si como no! convencida que son los frijoles esperemos en unos meses a ver 😂😂", "Hey leannnn primero antes de emocionarse jajaja solo estoy aquí para ver a la gente en los comentarios jajaja", fueron algunos de los comentarios.

