"Vamos a salir adelante": La optimista y conmovedora frase de J Balvin en el cumpleaños de su mamá

El cantante paisa J Balvin es uno de los artistas más queridos no solo por sus creaciones musicales, sino también por mostrarse tal cual es en las redes sociales , medio por el cual ha mantenido al tanto a sus fans, sobre la salud de su mamá Alba Mery Balvin, quien se encuentra en una UCI tras contraer COVID-19 hace algunos días.

Hoy 25 de febrero la progenitora del intérprete de 'Colores' está cumpliendo años, y el artista no dudó en escribir un emotivo mensaje a su mamá en su cuenta personal de Instagram .

Junto a una foto en la que aparecen los dos tomados de la mano, J Balvin comenzó diciendo: "Querida, madre, no sé cómo denominar el día de hoy… no sé si es bueno, no sé si no es tan bueno, ¡pero acá estamos juntos!. Quiero celebrar tu cumpleaños y, aunque no estamos en las condiciones idóneas, quiero agradecerle a la vida por ser mi cómplice, mi mejor amiga."

Así mismo aprovechó para agradecerle por traerlo a la vida: "Gracias por acompañarme desde cero y, por esto, me refiero al principio de mi creación, TÚ fuiste quien me dio la vida, tú me prestaste tus órganos, energías, vitaminas, alimento y me prestaste tu vientre por unos meses para formarme sin esperar nunca nada a cambio… porque los hijos pueden llegar a ser una lotería también algunas veces. ¡wow! tus células me formaron, ¡qué tan complejo es esto por Dios!".

J Balvin no dudó en recalcar las cualidades que tiene su mamá y de quien se siente muy orgulloso: "Gracias por enseñarme que TODO es posible, que hay que guardar silencio en momentos de exaltación y adversidad, gracias por tu resiliencia, porque a pesar de que toda tu vida has tenido que batallar contra una enfermedad, siempre tienes una sonrisa, siempre hay un chiste, siempre hay algo positivo para decir.".

Así mismo, el cantante recordó un momento difícil en su vida cuando de nuevo vio a su mamá en la clínica: "Tengo que decir que me impactó cuando regresaste de ese momento donde no estabas consciente durante varios días en la clínica y lo único que me pediste fue ayudar a las personas que estaban a tu alrededor y que no tenían como pagar un medicamento difícil de conseguir para atacar el Covid… eso evidencia tu grandeza y que a pesar de los momentos oscuros, siempre estás en servicio al prójimo...".

Al final de su posteo J Balvin recordó una frase que su mamá le dice siempre: "Soy una persona mejor cada día y con más conciencia de mis imperfecciones gracias a ti. Te amo, vamos a salir adelante y, como siempre me dices: “no le tengamos miedo al miedo”. ¡Grande, madre! Como tú misma de haces llamar: “ El Milagro”".

Como era de esperarse sus amigos, colegas, familiares y seguidores, comenzaron a comentar su publicación, deseando que la señora Alba Mery Balvin se recupere pronto y pueda salir de la clínica.