Video: Aida Victoria Merlano habla de su ruptura con Lumar Alonso

Pese a que recientemente la pareja anunció su compromiso, Aida Victoria confesó que las cosas no iban bien y ante tantas preguntas de sus seguidores, decidió adelantar algunos detalles sobre su ruptura con Lumar.

Aunque la famosa relación hace unas semanas pasó por un difícil momento, pues Lumar estuvo hospitalizado debido al COVID-19, Aida, demostró estar con él en todos los momentos.

A través de sus historias en Instagram, la influencer relató cómo iba su relación con Lumar, cosa que sorprendió a muchos pues al parecer, y a pesar de su compromiso, la relación llegó a su fin.

“Yo no he salido a decir nada, no porque crea que no se merecen una explicación porque se la merecen. Así como uno sale a exhibir las maravillas, la felicidad más grande del mundo, uno debe exponer cuando las cosas están mal”, contó.

Aida además reveló que no siempre el ser humano se siente preparado para hablar ante los demás, sin haber hablado con su pareja primero, “Cuando uno sale a contar estas vainas, la gente especula mucho, se preguntan quien puso los cachos y aquí no hubo cachos”, agregó.

La joven abogada, dijo que la ruptura se dio luego de un inconveniente entre los dos, que no tenían nada que ver con infidelidad, y aclaró que a veces las relaciones pierden su rumbo y los detalles de los que logran enamorarse de una persona se van perdiendo.

Publicidad

“Uno a veces se pregunta, ¿dónde está la persona de la que yo me enamoré”, y entonces uno dice, ojo con eso, ojo con eso, y entonces uno se mama, agarra sus maletas, y dice aquí ya no hay nada que hacer”, puntualizó.