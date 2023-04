Video: Aida Victoria y Andy Rivera ya no ocultan su cercanía; se cantan al oído

Luego de varias semanas en las que se rumoraba la cercanía entre Aida Victoria Merlano y Andy Rivera, la influencer estaría confirmando su amorío con el artista; publicó un video junto a él en el que se cantan muy de cerca.

La publicación la hizo la barranquillera en su cuenta oficial de Instagram, en la que se deja ver con Andy al interior de un vehículo. "¿Alguna vez te han dedicado un vallenato?", le pregunta la influencer. En respuesta, el intérprete de 'Alguien me gusta' le dice que no.

En medio de risas, Aida deja sonar el clásico vallenato 'La dueña de mi suerte' del Binomio de Oro. "Voy a publicar estos amores aunque se me caiga el mundo", fue la frase del tema escogida por la influencer para sorprender al artista.

En otra de las stories publicadas, el hijo de Jhonny Rivera también aprovecha para cantarle al oído, más tarde, Aida posteó una fotografía de unas rosas, que, según los usuarios, le habría regalado Andy.

Aunque algunos de los internautas aseguran que podría tratarse de una escena actuada por "marketing", otros aprovecharon para opinar sobre la supuesta relación amorosa de los famosos. Incluso, varios sacaron los 'trapitos al sol' y hasta mencionaron a Lina Tejeiro, expareja del cantante y amiga de la influencer.

"No Andy, no con la mujer del pueblo", "hermosa pareja", "pero luego ella no era amiga de Lina Tejeiro", "Aida me cae bien pero no es para ti Andy", "no la embarre Andy", son algunos de los comentarios en la publicación replicada por @notifamosoos.

Vale la pena mencionar que desde hace varias semanas se rumora sobre el posible romance luego de que algunos seguidores afirmaran haberlos visto juntos en Medellín; sin embargo, esta información nunca fue confirmada.

