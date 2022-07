VIDEO: Antes de que la "dejaran botada en una vereda", Yina Calderón fue pillada en un escándalo

Yina Calderón preocupó a algunos usuarios en la mañana de este viernes tras compartir un video en el que aseguraba que, luego de una discusión, su pareja la había dejado botada en una vereda y hasta pensó que la quería matar; con el paso del día, se conocieron nuevas imágenes en las que se ve a la empresaria, aparentemente, en un conflicto.

Las imágenes publicadas por @rastreandofamosos darían cuenta de lo sucedido en la madrugada de este viernes en Medellín, según detalla. Al lugar llegó la Policía para controlar la situación en la que se ve a Calderón "manoteando".

Pese a la situación, se desconoce qué pudo haber sucedido con la DJ, pues fue hasta más tarde que publicó varias instastories en las que solicitaba auxilio.

"Hola, estoy por acá tirada, yo tenía un chico que me gustaba y nos agarramos horrible en una discoteca hoy y el tipo se cree malo y me botó por acá en una vereda, necesito que me ayuden por favor, yo pensé que el tipo me iba a matar, yo sentí que Jacobo me iba a matar... Se llama Jacobo Posada. Perdóneme su mamá, perdóneme su papá, pero ese niño está loco", relataba en una parte del video.

Y agregó: "Voy a publicar las fotos de Jacobo, porque ninguna niña en Medellín va a caer en las garras de él. Temo por mi vida, si me llega a pasar algo lo dejo escrito, se llama Jacobo Posada y es de Medellín".

Tras la viralización, algunos usuarios se solidarizaron con la mujer, mientras que otros le aconsejaron buscar ayuda profesional.

Entre tanto, no se conoce a ciencia cierta en qué supuesto "problema" pudo estar involucrada, pues en las más recientes imágenes se ve un poco alterada, mientras el uniformado trata de mediar.