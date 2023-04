VIDEO: Anuel AA canta a capela para demostrar su talento y le llueven críticas

Para nadie es un secreto que en el mundo musical muchos son los artistas que usan el famoso 'auto-tune' para que su voz se escuche mucho mejor y, para demostrar que eso no era lo suyo, Anuel AA quiso cantar a capela, pero no le fue para nada bien, tanto es así que le llovieron críticas por parte de cientos de internautas.

Por medio de un video que compartió el puertorriqueño por medio de su cuenta personal de Instagram se le vio grabándose frente a un espejo mientras usaba una pantaloneta color azul y sin camiseta. En este momento cantaba muy concentrado y en el copy de su publicación escribió: "Y decían que yo necesitaba auto-tune".

Como era de esperarse, su posteo se viralizó rápidamente en diferentes países y los internautas no tuvieron compasión al momento de comentar sobre la forma de cantar del artista.

"Ahora si estamos claros que necesitas autotune pero a toda!", "Bueno, lo real es que este no canta ni los pollitos...", "Era demostrar que cantabas, no confirmar lo que dicen 🤣", "Era negarlo no confirmarlo 😂😂".

Así mismo, los usuarios de Instagram aprovecharon para tirarle uno que otro 'palito' a Yailin pues en la letra que estaba cantando Anuel decía que le gustan las mujeres naturales, por ese motivo escribieron: "Claramente no es para yailin😂", "Lo Sentimos yailin pero aquí son team natural jeje Karol g 😍", "Ok, para yailin estamos claro que no es jajaaja", y muchos más.

Por otro lado, recordemos que hace poco Anuel fue noticia luego de que se filtrara una noticia de que supuestamente Yailin le había hecho una brujería al artista para que estuviera con ella.

Un presentador entrevistó a un brujo quien aseguró que la mujer lo había contratado para hacerle un amarre, pero como ella, al parecer, no le pagó, él deshizo el hechizo y por eso se acabó la relación.

"Este es de Yailín, Vicky la trajo a ella aquí y no cumple, por eso es que tú ves todo lo que está pasando allí", comenzó diciendo el espiritista.

Luego, el presentador dijo: ¿Tú fuiste el que le hiciste el trabajo a Yailin la más viral para Anuel el artista?, pero ¿qué pasó? Anuel la dejó" y, el supuesto brujo respondió: "La dejó porque ella no ha cumplido. El que no cumple, usted sabe… Mire, esto nosotros lo teníamos allá en el cementerio enterrado y lo trajimos aquí".

