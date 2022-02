VIDEO: Diana Celis le pegaba a Epa Colombia, asegura la empresaria de keratinas

Pese a que Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia aseguró que tras la separación no hablaría mal de su expareja Diana Celis, durante un live se le escaparon un par de detalles, entre ellos, un aparente maltrato proveniente de la futbolista.

En diálogo con su amiga Koral Costa, la empresaria de keratinas no solo reveló que las cosas venían mal hace tiempo en su relación, y que esperaba que Celis le devolviera algunas propiedades, sino que también mencionó que fue golpeada.

“Usted sabe amor lo que la marica me hizo, ella solo va a colocar estados de fondo y diciendo 'estoy mal, Dios te amo', pero no, Dios no permite que le peguen a una persona ni que la humillen, ni que la traten mal, jamás amor y yo no me merecía eso (…) lo que ella me hizo no estuvo bien, me hubiera dicho, ‘amor, yo estoy saliendo con alguien del futbol, me estoy involucrando’, me lo hubiera dicho con sinceridad”, aseguró.

Por su parte y tras las acusaciones, la deportista explicó en sus redes sociales que no engañó a Epa Colomba, pero no dio más detalles: "No me involucré con nadie del fútbol, ante todo soy leal a Dios y a mí (…) no me va a hacer quedar mal a mí por siempre ella quedar bien".

Sin embargo, lo que quedó sonando en los seguidores fue el revelador 'detallito' del supuesto maltrato, tanto así, que hasta su amiga Koral tuvo que preguntarle a qué se refería.

“¿Cómo así amor de pegar, de qué habla usted?”, preguntó Costa.

“Pues de pegar, tú lo sabes”, reafirmó la empresaria, sin embargo, en ningún momento mencionó el nombre de la futbolista.

“El que riendo la hace, llorando la paga", "no sé cómo las mujeres apoyan eso sabiendo que todas han pasado por una traición y dolió", "no voy a hablar mal de ella, pero?? me pegaba, me robo, me engaño", "me parece tan inmadura", son algunos de los comentarios en la publicación.