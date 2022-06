Video evidencia que vecinos de Epa Colombia no la soportan por constantes ruidos desde su balcón

Epa Colombia no para de ser noticia y de aparecer constantemente en redes sociales, en esta oportunidad por una vecina quien la grabó con tremenda fiesta desde su balcón.

El video se viralizó en la red social de Instagram y se puede ver que la joven estaba algo inconforme por la situación y mientras se filmaba en modo selfie dijo: "Me desconecté y empiezo a sentir el aleteo intenso y yo umm, menos mal comenzó cuando terminé el show o si no me tocaba pausarlo..."

Luego la vecina enfoca el balcón de la empresaria de keratinas y se puede ver a Epa disfrutando de un momento de música a un volumen alto mientras grababa una historia dedicada a Yina Calderón .

La joven dice en ese momento: "se escucha en todo el barrio... Así como cuando la Epa Colombia tiene el ruidaje del año, mari$%# que vieja más ruidosa, en el video no creo que se escuche pero que ruido".

Como era de esperarse, varios internautas hablaron al respecto en el video que fue rescatado por la cuenta de Instagram Rechismes y que hasta el momento cuenta con más de 300 mil me gusta.

"Puedes sacar a alguien del sur, pero nunca vas a sacar el sur de alguien :v jajaja", "Por lo menos está feliz 😂", "Hasta q los vecinos la manden callar", "ush que estrés parce ja", "La clase no se improvisa con plata", son algunos de los comentarios en el video.