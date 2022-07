VIDEO: Lina Tejeiro, pillada besándose con otra mujer

Durante los últimos días la actriz Lina Tejeiro ha estado en los principales portales de farándula, primero tras la confirmación de su relación con el cantante paisa Juan Duque y ahora por un video en el que parece que se besa con otra mujer.

La filmación no demoró en viralizarse en todas las redes sociales y Lina habló al respecto sin pelos en la lengua.

Todo comenzó cuando la joven estaba en el cumpleaños de su gran amiga Luisa Fernanda W quien en un momento quiso grabar una historia con Aida Victoria Merlano sin darse cuenta que en la parte de atrás estaba Lina Tejeiro con otra mujer.

En un momento se ve que la actriz y la joven se acercan y al parecer se dan un beso. Un internauta vio eso y no dudó en sacar captura de pantalla y compartirla con el texto: "jajaja sal de ese armario".

Ante esto, Lina Tejeiro dio una contundente respuesta: "Jajajaja si me gustaran las mujeres hace rato habría salido del armario y tampoco hubiese durado entusada media vida".

Así mismo, aprovechó para recalcar que hoy día está con un hombre que la tiene completamente enamorada: "Me fascina la masculinidad y ahora salgo con un hombre que me fascina de pies a cabeza, no descontextualices el amor y el cariño que le doy a la gente cercana".

Lina Tejeiro aprovechó para contar cómo es su relación con sus mejores amigas: "Donde me veas con mis mejores amigas te infartas, las abrazo, les doy besos, me siento en la pierna de ellas".

De esta manera Lina Tejeiro dejó claro que siempre que la vean dándole besos a sus amigas, como es el caso en el pasado con la empresaria de keratinas Epa Colombia y la influencer Aida Victoria Merlano, es un símbolo del cariño que siente por ellas.