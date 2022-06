VIDEO: Luisa Fernanda W descresta con sexy outfit embarazada

La creadora de contenidos Luisa Fernanda W sigue destacándose como una de las mujeres más bellas de Colombia y con una arrolladora personalidad en la que no se deja afectar de comentarios de algunos internautas que no pierden oportunidad para atacarla.

Pues muchos de los comentarios tienen que ver con la forma de vestir de la pareja del cantante de música popular Pipe Bueno; sobre esto, algunos usuarios consideran que no es muy acertada su forma de vestir, mientras que otros miles admiran la capacidad de la mujer para combinar todo tipo de prendas y accesorios, para cualquier ocasión.

Algo de lo que admiran los seguidores de Luisa Fernanda es su tranquila forma de ser y la madurez con la que toma los diferentes puntos de vista, demostrando que no se viste para los demás, sino según como ella misma se sienta cómoda y hermosa.

Ahora, tras la reciente confirmación de su segundo embarazo, la creadora de contenidos comenzó a mostrar más su bella pancita que va creciendo con las semanas y que tiene ansiosos a miles de seguidores sobre el sexo del segundo bebé de la feliz pareja.

Luisa Fernanda ha aprovechado nuevamente esta etapa de su vida para demostrar que el embarazo no es obstáculo para tener un buen outfit o verse sexy.

Pues en un reciente video la joven apareció luciendo un llamativo vestido negro que dejó a la vista su cuerpazo, además de su tierna barriguita de más de tres meses.

En el clip, que fue recuperado por varias cuentas de Instagram, la creadora de contenidos se dirigió a sus críticos y seguidores en general, con una reflexión en la que dijo que: “La ropa es cuestión de personalidad, No importa si es lo más glamouroso, lo más sencillo o lo más ordinario; si tu lo portas con personalidad y te siente bien con lo que tienes, lo vas a lucir excelente y se te va a ver precioso”.

Además, hizo un llamado al amor propio y se refirió a las mujeres que viven en una lucha constante con su físico al aclarar que: “no importa la forma de tu cuerpo, con tu buena actitud se te verá muy bien”.

Por último, se refirió a quienes la critican señalándola de vestir vulgar o de faltarle pulcritud: “lo que para ti es vulgar, para mi no lo es y se respeta. Tus pensamientos u opiniones no me definen a mí”.

La pareja de Pipe Bueno finalizó su video mostrando su outfit y recordando que: “Hay días en que me visto muy pulcra para muchos y hay días en que me visto así, y me vale”.