VIDEO: Niurka Marcos, de 'La casa de los famosos', se despacha contra la producción tras su salida

Niurka Marcos, se convirtió en la quinta expulsada de 'La casa de los famosos', el polémico reality de Telemundo en el que también se han popularizado las locuras de Laura Bozzo; la exparticipante no dudó en despacharse contra la producción y no asistió a la gala.

Según reveló en una entrevista a 'De primera mano', un programa de México, fue víctima de una campaña de desprestigio por parte de la producción del reality.

"Como si yo fuera la única que estaba dentro de la casa y como si yo fuera la única nominada, no hablaban de los otros nominados. Fue una semana de ataque, con el 50% de lo que me atacaron hubieran logrado el mismo objetivo", aseveró la polémica artista de 54 años.

"Es muy importante que la audiencia entienda esto: ustedes (público) con el micrófono en la mano pueden enardecer y hacer crecer a alguien o lo pueden destruir si se lo proponen, entonces todos los conductores de la gala… Acabo de hablar con los ejecutivos y ¿qué creen que me dijeron? Que ellos leen el prompter y ¿quién le pasa el contenido al prompter? Ustedes (refiriéndose a los ejecutivos de Telemundo)", dijo.

La mujer, quien tuvo varios 'agarrones' con Laura Bozzo, además contó las razones por las que no asistió a la gala; sus seguidores la aconsejaron.

"Voy a hacer lo que me pidieron mis fans, lo que mi gente, mis seguidores de mis redes sociales me pidieron: no vayas a ninguna gala porque no se lo merecen porque estuvieron dos semanas enteras desprestigiándote, sacando todo lo fuerte tuyo, los momentos de enojo, los momentos de intensidad y lo bonito no lo sacaron…", aseveró.

Por otro lado, y tras varias demostraciones de afecto con el participante Juan Vidal, reveló que sí sostuvieron relaciones sexuales y que lo hicieron si protección.

“Fue bien bonito, tres veces. Eso era lo que yo quería que viera el mundo. No usamos condones, lo hicimos limpiamente. Yo soy una mujer muy sana, yo soy una mujer muy higiénica, yo traigo (y él también) entre nuestras cosas, productos íntimos”, confesó.

Niurka además confesó que esperará a que Vidal salga del reality para ver si florece algo más. Vale la pena mencionar que fue una de las relaciones más polémicas dentro del concurso.

"Lo voy a esperar a ver si podemos continuar esta historia… o bueno, next, no pasa nada, yo soy bastante desapegada con cualquier cosa en la vida. Si lo tengo lo disfruto, si no lo tengo next, me busco otro”, dijo Niurka en 'De primera mano'.

¡#Niurka admite que su romance con #JuanVidal es REAL y que lo esperará a que salga de LCDLF2 para continuar con la pasión!#DePrimeraMano👌: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/AnqWN16Hy2 — De Primera Mano (@deprimeramano) June 21, 2022