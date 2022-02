VIDEO: Sara Corrales comiendo bichos despierta todo tipo de comentarios

Sara Corrales vive desde hace algún tiempo en México y se muestra muy feliz por medio de sus redes sociales disfrutando de nuevos proyectos.

La actriz colombiana es muy activa en sus redes y siempre comparte todo tipo de contenidos con sus miles de seguidores, desde hacer deporte, bailando y arriesgándose a probar nuevos platos que muy pocos no se atreverían a hacerlo.

Hace poco Sara Corrales se animó a compartir en las historias de su Instagram un video en el que mostraba un plato típico mexicano, publicación que dejó con la boca abierta a más de uno.

Se trata de un menú lleno de insectos y como acompañante había un guacamole.

Haciendo una encuesta en su red social, la actriz le preguntó a sus seguidores si ella se debería atrever a comerse los insectos y al parecer la encuesta ganó con el 'SI'.

Segundos más tarde podemos ver a Sara Corrales jugando con uno de ellos en su lengua mientras que se anima a metérselo todo en la boca y masticarlo.

Muchos de sus seguidores quedaron asombrados al ver esa escena y con la comodidad que los probó.

Muchos internautas aseguraron que la actriz estaba probando 'chapulines', una comida típica del país centroamericano.

"El que come de todo no aguanta hambre", "Pronto, un nuevo virus en colombia", "Sabe rico 😍😍 los chapulines", "Será cucarachines", "Deliii😍😍😍 me encanta los chapulines y en salsita oaxaqueña y guacamole como divina 😍😍😍😍", "Son como Grillos", "Y luego preguntan porque hay nuevos virus jajajajajaj en fin la hipocresía!", son algunos de los comentarios de los internautas en la cuenta de Instagram de rechismes.