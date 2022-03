Yina Calderón le contó a sus seguidores, a través de sus historias de Instagram, que aunque muchos asuman que sus labios son operados, la realidad es que son naturales, según ella, siempre los ha tenido 'carnuditos'.

La empresaria de fajas detalló las intervenciones en su rostro luego de que un fanático la cuestionara a través de la dinámica preguntas y respuestas de Instagram.

Publicidad

"¿Yi, que hiciste para perfilar tu rostro?, saludos y pronta recuperación", escribió el fan.

Calderón no tardó en responderle: "Mi amor, yo en mi rostro tengo varias cosas, muchas, solo no tengo los labios, que yo siempre he sido de labios gruesos y no tengo color de ojos".

Publicidad

Y agregó: "No tengo los labios operados, ni inyectados, ni nada", sostuvo.

La también DJ explicó que el tamaño de sus labios se debe a que chupó dedo hasta los 14 años y que, aunque en algún momento le llamó la atención intervenirlos, su pavor a las agujas se lo impidió.

Publicidad

Pese a estas declaraciones, en redes se han difundido varias imágenes de Calderón en distintos centros estéticos, aparentemente, interviniendo sus labios, incuso en una de las fotografías encontradas por los seguidores, el cambio es muy notable.

Usuarios en redes sociales no bajan a Yina Calderón de mentirosa, y aunque algunos la defienden, otros aseguran que "ya no tiene límites".

Publicidad

"Ahorita sale que los tatuajes son de nacimiento", "demás que en algunos años va a decir que ella nació así", "Te va a salir boquera por andar hablando tanta m$%&", "en Internet nada se olvida", "ella tiene un problema psicológico tan grande. Además de memoria selectiva porque dice una cosa y luego que no", son algunos de los comentarios en la publicación replicada por @rehismes.