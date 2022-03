La actriz Lina Tejeiro y el cantante de música urbana Andy Rivera , siguen siendo tema de conversación después de que en varias oportunidades se ha visto que han tenido algún tipo de interacción por medio de las redes sociales .

Aunque la pareja no ha hablado al respecto, una que si ha dado algunas pistas, ha sido la mamá de Lina Tejeiro, Vibiana Tejeiro, quien ha dejado pensando a los usuarios de las redes.

Por medio de su cuenta personal de Instagram , la mujer hizo la dinámica de preguntas y respuestas y allí los usuarios aprovecharon para preguntarle sobre Andy y la relación con su hija.

La primera pregunta fue: "¿Andy no te ha llamado para ver cómo vas con tu recuperación?", a lo que Vibiana dijo: "En verdad evito llamar y evito que me llamen porque no me gusta hablar por teléfono. Sí, he hablado con él, hablé el lunes y siempre que podemos hablamos, para todos los chismosos, los que inventan".

Una segunda pregunta fue dirigida a la posible relación de Lina y Andy, y la mamá de la actriz fue contundente con su respuesta: "Respecto a esto, no voy a decir ni si ni no, ni verdadero ni falso, porque no me gusta opinar sobre la vida privada de absolutamente nadie, y menos de mis hijos".

El video de Vibiana Tejeiro se viralizó y fue rescatado por la cuenta de chismes Rastreandofamosos, publicación en la que llegaron comentarios de todo tipo: "A veces veo la mamá de Lina, que le encanta llamar la atención. Muy inmadura a veces!", "Es verdad... pero para responder no necesita sonar como arrogante ...", "Entonces para qué responde esas preguntas... si no le gusta opinar. Solo para dar de qué hablar y salir en páginas de chismes." y muchos más.