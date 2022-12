¡Wow! “Avangers: Endgame” batió RÉCORD en taquilla

Los expertos apuntaban que haría historia y "Avengers: Endgame" cumplió con los pronósticos, ya que se convirtió este fin de semana en el estreno más taquillero de todos los tiempos con unas cifras de recaudación abrumadoras que reflejan la tremenda magnitud de este acontecimiento mundial.

1.209 millones de dólares es el extraordinario botín alcanzado por esta película de superhéroes en su semana de lanzamiento, un dato que incluye tanto el fin de semana como los días previos de preestrenos o pases adelantados.

"Avengers: Endgame", la primera cinta en superar los 1.000 millones de dólares en su desembarco en los cines, arrebató con mucha facilidad el récord del mejor estreno internacional de la historia a su predecesora "Avengers: Infinity War" (2018), cuya marca se quedó en 640,5 millones de dólares.

"Pusimos nuestro corazón y alma en 'Avengers: Endgame' esperando contar una historia que inspirara al público en todo el mundo", dijeron el domingo los directores Anthony y Joe Russo en un comunicado publicado por Disney.

"Nuestra familia del reparto y el equipo se sintió honrada de que se le confiara llevar a su fin a la saga Infinity. A Kevin Feige (presidente de Marvel Studios),

todos en Disney y Marvel, y la increíble y global comunidad de fans, gracias", añadieron.

"Avengers: Endgame" también batió récords de taquilla en numerosos países, algo no especialmente complicado si tienes de tu lado a una constelación de superhéroes liderada por Iron Man y Captain America y a un reparto estelar que incluye, entre otros, a Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Chris Hemsworth, Brie Larson, Chris Evans, Chadwick Boseman, Chris Pratt y Zoe Saldaña.

Por ejemplo, "Avengers: Endgame" logró con 350 millones de dólares erigirse en el mejor estreno en Norteamérica (Estados Unidos y Canadá) a gran distancia del anterior récord que tenía "Avengers: Infinity War" con 257,7 millones.

En China consiguió 330,5 millones, récord en el país asiático y una enorme contribución con la que no contó para su registro "Avengers: Infinity War", dado que esta cinta se estrenó ahí dos semanas después que en el resto del mundo.

Disney aseguró que "Avengers: Endgame" ha batido las marcas del mejor estreno en 44 mercados internacionales, entre los que citó Australia, Corea del Sur, Brasil, México, Argentina, el Reino Unido-Irlanda y España.

Y, según los datos del portal especializado Box Office Mojo, "Avengers: Endgame" ya es la decimoctava película más taquillera de la historia en todo el mundo pese a que apenas lleva unos pocos días en la gran pantalla.

El fin de semana fue, además, todo un regalo para los fans de la cultura pop, ya que el lanzamiento de "Avengers: Endgame" coincidió con la emisión de "The Long Night", el esperado episodio de "Game of Thrones" con una descomunal batalla de 82 minutos de duración.

Este extraordinario recibimiento comercial a la película llamada a culminar el universo cinematográfico de Marvel sitúa a "Avengers: Endgame" en la rampa de lanzamiento para aspirar al logro más deseado: el de filme con la mayor recaudación de todos los tiempos.

Este honor, hasta ahora, corresponde a "Avatar" (2009) con 2.788 millones de dólares.

La fiebre por "Avengers: Endgame" se dejó notar a lo largo de todo el fin de semana, desde los cines con innumerables pases agotados y proyecciones de madrugada hasta las redes sociales en las que la película ha sido tendencia de manera constante.

Con el respaldo de los críticos (el agregador de reseñas Rotten Tomatoes reflejó un 96 % de opiniones positivas), "Avengers: Endgame" consiguió además la proeza de dejar satisfecha a la inmensa mayoría de sus fans con tres horas de espectáculo y emoción que resumen el legado de la saga Marvel.

En los días previos a su estreno, los responsables de "Avengers: Endgame" pidieron al público que no arruinara la cinta al resto de seguidores que no habían visto todavía el filme y solicitaron insistentemente que no desvelaran las numerosas sorpresas que encerraba la película.

El pacto no escrito entre espectadores y Marvel fue respetado en gran medida aunque no por todo el mundo: LeSean McCoy, jugador de fútbol americano de los Buffalo Bills, recibió enormes críticas en Twitter por publicar en esta red social importantes detalles del final de "Avengers: Endgame".

En cualquier caso, esta película, la número 22 de Marvel, supone también la guinda ideal para la obra de Kevin Feige, el presidente de Marvel Studios y el arquitecto de este enorme proyecto cinematográfico que, en total, suma ya casi 20.000 millones de dólares de recaudación.

