¡Wow! Sebastián Villalobos muestra el CAMBIO que ha tenido su cuerpo

El famoso youtuber colombiano Sebastián Villalobos publicó un collage en el que muestra el evidente cambio físico que ha tenido su cuerpo en los últimos años.

Según escribió en la publicación,

llevar una vida sana y apostarle al ejercicio ha sido algo duro de adoptar en su vida cotidiana.

"Desde niño me acostumbre a no sentirme bien con mi cuerpo, aunque pasé por varias etapas de este proceso, sobretodo en la adolescencia, mi inconformismo siempre estuvo. Esto no quiere decir que “no me amara”, o algo por el estilo, sencillamente quería verme distinto, al menos no sentirme incómodo con ir a una piscina y tener que quitarme la camiseta...", explicó el youtuber en la publicación.

Sebastián recibió muchos halagos por mostrar su cuerpo con orgullo y dar ejemplo de disciplina.

