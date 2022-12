¿Y Yatra? TINI respondió a rumores de relación con el ‘Kun’ Agüero

Contrario a lo que se esperaba Tini Stoessel alimentó los rumores de un supuesto amorío entre ella y el futbolista del Manchester City Sergio Agüero, más conocido como el ‘Kun’ Agüero.

Pareciera que los medios estuvieran empeñados en conseguirle novio a la argentina, pues hace muy poco los titulares la emparejaban con el cantante paisa Sebastián Yatra.

En esta ocasión Tini y el ‘Kun’ Agüero compartieron una entrevista con El Espectador, de CNN Radio a propósito del éxito que está teniendo su canción ‘22’, en colaboración con Greeicy, que contó con el futbolista como protagonista del video.

Tini lejos de esconder los sentimientos que le genera Agüero manifestó “sabes lo que te quiero, te admiro y me encantó que me hayas acompañado en esta canción que para mí es muy importante, sos lo máximo”, aseguró la intérprete de ‘22’.

Al ser cuestionada acerca de una supuesta relación romántica entre los dos la cantante aseguró “Hay que decir que sí, para que digan que no. Aunque diga que no van a decir que sí”.

Luego de eso Agüero se refirió al porqué aceptó formar parte del último trabajo de la cantante. “Dije que sí porque me hablo con muchas que cantan, pero no me propusieron nada. Me gustó la banda y acepté”, dijo.

