Yailin confiesa cómo lleva su alimentación durante el embarazo para no subir de peso

Una de las parejas más polémicas en el último tiempo fue la de Yailin junto a Anuel AA pues en varias oportunidades se viralizaron videos de ambos bastante subidos de tono que generaron repudio entre cientos de internautas.

Aunque hubo rumores de una posible separación, la pareja hoy día se muestra feliz y ansiosa por conocer a su primera hija llamada Cattleya.

Por medio de las redes sociales la cantante de República Dominicana ha mostrado cómo avanza su embarazo y lo feliz que están de poder conocer pronto a la que será el amor de sus vidas.

Para nadie es un secreto que Yailin tenía una figura envidiable antes de quedar en embarazo y, como le sucede a todas las mujeres, su cuerpo cambia debido a que una vida está creciendo dentro de ellas, por ese motivo la artista intenta llevar una vida saludable para no subirse mucho de peso y poder volver a recuperar su figura una vez de a luz.

Yailin ha compartido en varias oportunidades lo que son sus desayunos, los cuales siempre tienen fruta. La esposa de Anuel AA se prepara los conocidos bowls que tienen moras, frambuesas, fresas y arándanos. Asimismo se prepara algunas veces panqueques de huevos revueltos con pan, tocino y arándanos.

La artista también se hace jugos naturales que ella misma prepara en su cocina.

Revelación de sexo de Yailin y Anuel

Por otro lado, recordemos cómo fue la revelación de sexo de Yailin y Anuel. Por medio de un video en Instagram se pudo que a la pareja rodeada de familiares y amigos. El cantante en un momento hizo estallar un tubito que tiró papelitos color rosa, momento en el que Yailin estalló de emoción.

Junto a su posteo la artista escribió: "Yo siempre le dije a Dios que me diera una familia pero del hombre que yo amara de verdad Gracias mi Dios por darme lo que siempre te pedí me siento Super feliz la mujer más feliz del mundo 👨‍👩‍👧 no sé cómo agradecerte esta felicidad que estoy sintiendo ahora mismo no tengo palabras aquí tú papi y yo te hicimos con mucho amor estamos esperando tu llegada mi gordita. Te amo @anuel 👨‍👩‍👧👨‍👩‍👧👨‍👩‍👧👨‍👩‍👧👨‍👩‍👧".

