Yeferson Cossio responde frente a su nueva novia por qué no borra las fotos de su ex

Hace unos días a través de la dinámica de preguntas que se puede llevar a cabo a través de la plataforma de Instagram, la comunidad del reconocido creador de contenido Yeferson Cossio, lo cuestionó sobre por qué aún conserva las fotos con su expareja Jenn Muriel.

Cossio quien se encontraba respondiendo las diferentes preguntas que sus seguidores le hacían en compañía de su nueva pareja sentimental, no tuvo ningún lío en responder ese cuestionamiento y fue contundente:

“¿Por qué borrar las fotos? yo no borro lo vivido. Además, yo no quiero borrar nada, sea lo que sea que se haya vivido me hizo quien soy. Aprendí mucho, ambos, porque no soy sólo yo; estamos donde estamos gracias a eso. Yo para qué voy a borrar eso (...) pues a mí me parece una bobada. Anotó el influenciador de 28 años, que hace ya varios meses hizo pública su nueva relación con la modelo Carolina Gómez, quien también opinó al respecto cuando Cossio le inquirió si a ella le incomodaba que él aún conservara las fotos en las que aparecía su ex.

A lo que ella respondió: "No, yo estoy muy de acuerdo contigo".

Durante la dinámica, los seguidores de Cossio también aprovecharon para indagar un poco a Carolina, y le preguntaron sobre cómo se sentía, al ser rechazada por los y las seguidoras de su novio, que constantemente le manifestaban que preferían a su expareja Jenn Muriel.

Cabe resaltar que antes de que ella pudiera contestar, 'Yef', como muchos lo llaman de cariño, se adelantó y dijo: “Desde mi punto de vista debe ser muy difícil, aunque ella lo niegue, tipo no tienes redes sociales, no te metes con nadie, de tu casa a la universidad, de la universidad a la casa; 18 años no te conoce nadie y luego ¡pum! me hago novia de un tipo, no le hago nada a nadie y luego todo mundo me odia. Debe ser complicado, pero yo la amo y creo que eso es lo que importa”.

