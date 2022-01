Yeferson Cossio reveló que tiene un trastorno y habló de sus ventajas y desventajas

Yeferson Cossio , por medio de la red social que más utiliza y que más le genera ingresos (Instagram), decidió sincerarse con sus más de 7.9 millones de seguidores a los que les contó sobre un quebranto que padece desde niño.

El influenciador antioqueño reflejó que no todo en su vida es color rosa, esto luego de revelar que tiene un trastorno, el cual le ha sumado y le ha restado notablemente a lo largo de su vida, y que lo obliga a doparse para sobrellevarlo.

Publicidad

Aseverando que estaba hablando en serio, el creador de contenido dijo que: "Yo tengo un trastorno (...) Tiene muchas ventajas, ¿Cuáles son? Yo soy muy inteligente, yo aprendo cosas muy fácil, como tocar instrumentos, idiomas, puedo prestarle atención a diez cosas a la misma vez, pienso muchas cosas", confesó.

Publicidad

Pese a estas virtudes increíbles que, según él, lo han convertido en la persona que es hoy, también existen ciertas desventajas que equilibran la balanza del trastorno que sufre y explicó cada una de ellas.

"Una de esas, para mí la peor, es que yo no puedo dormir por más cansado que esté. La mente me vuelta y me vuela, entonces ayer cumplí 10 días que solamente he dormido tres horas por día máximo y nunca más de una hora derecho", manifestó.

Publicidad

Como solución, Cossio tiene que recurrir a medicamentos recetados por profesionales: "A mí cada cierta cantidad de tiempo me toca doparme para poder dormir". Tras esto, el influencer enseñó la pastilla que ingirió, la cual "duerme elefantes" y le ayudó a dormir más de 7 horas, así lo expuso al día siguiente en una nueva historia.