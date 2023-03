Yeferson Cossio se graba en el gimnasio y su miembro llama la atención: "Tremendo musculote"

Uno de los creadores de contenidos más reconocidos en el país es Yeferson Cossio quien hace algún tiempo se fue a vivir a Japón para poder crecer en diferentes aspectos de su vida.

Al joven le encanta ser bastante activo por medio de sus redes sociales, ya que ese es su medio principal de ingresos económicos, por ese motivo comparte diferentes fotos y videos de su día a día y bromas que hace con sus amigos o familiares.

Hace poco el joven compartió en su cuenta personal de Instagram un video que llamó la atención de millones de internautas, pues se filmó mientras estaba en el gimnasio.

Allí se dejó ver sin camiseta y usando una pantaloneta de color negro. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que su miembro viril se veía marcado y gracias a los efectos que hizo la luz en el momento, parecía que tenía vida propia.

Publicidad

Junto a su video Yeferson Cossio dijo: "Yo aquí en Japón me siento super raro, me siento como un monstruo. Todo tatuado y musculoso al lado de los japoneses que son flaquitos, sin tatuajes y eso".

Por otro lado, recordemos que hace poco Yeferson Cossio presentó en sus redes sociales a su nueva novia. Se trata de Carolina Gómez y es una reconocida creadora de contenido.

Publicidad

La joven tiene un cuerpo envidiable y por ese motivo fue atacada en Instagram y el joven no dudó un segundo en defenderla de los haters y dijo: "No entiendo que en pleno 2023, cuando mujeres deberían apoyarse más entre mujeres, poder femenino, se supone que estamos en plena revolución femenina, antes es que entre ustedes se tiran duro. Esta payasada que Casio, o sea por debajeándose entre ustedes sin ningún motivo alguno, pues bueno, a mí la verdad me da igual ustedes cómo se traten. Me parece triste, pero me da igual".

Te puede interesar: Reconocimiento especial a Los Tigres del Norte