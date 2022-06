Yina Calderón le sale al paso a críticos de su reality: "Las gordas tienen derecho"

Hace algunos días Yina Calderón lanzó por medio de la plataforma de YouTube y en Instagram su nuevo reality llamado 'Se armó la gorda', en el que mujeres de talle grande muestras sus cualidades y fortalezas por medio de diferentes pruebas.

Desde que se lanzaron los primeros capítulos, la empresaria de fajas ha recibido miles de críticas de personas que hablan mal de su programa, por ese motivo ella decidió responderles contundentemente por medio de un video en sus redes sociales.

Mientras iba en su camioneta, la joven influencer dijo: "Si usted no quiere ver mi reality, no lo vea. Pero no entiendo… Si las mujeres fueran flacas; no se verían mal bailando y todo eso, pero, como son gorditas; qué vergüenza, como se ven de mal. No, nene, las gordas tienen derecho a emborracharse, a bailar, a tocarse, a lo que quieran".

El video fue rescatado por la cuenta de Instagram llamada @la_chismosa_news y allí varios internautas opinaron al respecto: "Me parece excelente lo que haces. Hay muchísimos hombres que gustan de las mujeres rellenitas y a mí no me incomodan. Vive y deja vivir, jamas nadie pensó en ellas👏", "Me pareció desagradable los gestos de la señora. No veré eso, además pienso que se está lucrando con el ridículo y la necesidad de esas personas", y muchos más.

Por otro lado, para nadie es un secreto que Yina Calderón es muy activa en sus redes sociales y le gusta compartir contenidos de todo tipo.

Por ese motivo, hace poco publicó en su cuenta de Instagram un video en el que muestra que su lujosa camioneta, que había sido estrellada hace algunos meses, ya estaba arreglada y lista para usarse de nuevo. Yina la mando a latonería y pintura y dejó en manos de los trabajadores de la empresa el nuevo color de su carro.

En el video que se viralizó, ella dijo: "quiero decirles que yo no les dije qué color escogía, sino que se fijaran mucho en mi personalidad porque no quería cag…, ya que siempre la cag…".

El resultado fue una camioneta con un color rosado barbie con el techo blanco y algo de negro. La joven encargada de entregar el carro dijo que ellos tienen conocimiento que es la única camioneta de ese estilo en Latinoamérica.