¡Innovador! La evolución de la moda que va de las pasarelas a los videojuegos

Dos equipos, doce personajes, superpoderes, una gran batalla entre la dualidad de fuerzas…Y una colección de moda que deja atrás pasarelas y “fashion films” convencionales para presentar las nuevas tendencias en forma de videojuego, así es la apuesta de la firma Marlo Studio que ya revoluciona las redes sociales.

“Un lugar donde los poderes se encuentran para enfrentarse en una despiadada batalla, y donde la democracia no siempre resulta ganadora. Los magos de la destrucción ostentan el poder…”, reza la atípica invitación de la presentación a la colección “Aretti Arena” de la firma Marlo Studio.

Con la llegada de la crisis sanitaria, las presentaciones de moda adaptan el formato de los desfiles convencionales a “fashion-films”, pequeños clips de vídeo en los que se presentan las colecciones. Para Marcio Lopes y Zsolt Nagyváti, directores creativos de la firma Marlo Studio, la apuesta va más allá, y desmarcándose de los vídeos habituales dan forma a Aretti Arena, una particular simulación de videojuego.

“Los videojuegos te llevan a un mundo ficticio en el que puedes ser lo que quieras ser, y al igual que en la moda, tienes capacidad de decisión. En Marlo Studio diseñamos caracteres, que es en lo que nos convertimos también al vestirnos según el momento; una blusa que te haga sentirte sexy, o prendas que te suban el ánimo y te hagan verte fuerte”, explica a Efe el dúo de creadores.

Te puede interesar: Video: ‘Epa Colombia’ cogió el techo de pasarela, una teja se rompió y se dio severo tramacazo

“Liberty”, “Democrah”, “Empatt” o “Herida” son algunos de los doce personajes que intervienen en “Aretti Arena”, una adaptación del signo zodiacal Aries, ligado a la fuerza, la energía y el poder, conceptos sobre los que versa el particular “fashion-film”: “cuando llegó la pandemia no sabíamos qué hacer, no queríamos poner la salud de la gente en riesgo en un desfile que podría ser peligroso”, cuentan.

En una interfaz de videojuego clásico que cuenta con menú y vista 360 de los personajes y sus poderes, Marlo Studio refleja su propia “forma de ver el mundo en la actualidad, marcado por la dualidad de fuerzas, el entorno social y político o la lucha por el poder”, en un clip elaborado en tiempo récord, y cuya idea de presentación fue anterior al diseño y la confección de las prendas de la colección.

“Llevábamos unos días en blanco, no sabíamos qué hacer con la pandemia de por medio, hasta que un día, paseando por las afueras del Museo del Prado, tuvimos la idea de crear un videojuego. A partir de ahí, desarrollamos los diferentes personajes que intervendrían, cómo vestiría cada uno de ellos, y posteriormente, nos pusimos manos a la obra con la colección”, cuentan.

Tras un mes de diseño y confección de la colección, la elaboración del videojuego se realizó a contrarreloj, en un plazo de “diez días de mucho trabajo”, en la que el dúo de diseñadores junto a un diseñador gráfico se encargaron del montaje y la edición del videojuego, a partir de las diferentes fotografías y vídeos tomadas a los modelos que dan vida a los personajes.

“Dividimos los personajes en dos grupos de cualidades contrapuestas, aunque no son caracteres exactamente buenos y malos; todos tienen un poco de ambas partes, y como en la vida real, también tienen la capacidad de elegir en qué bando están y qué quieren ser”, explican sobre la analogía establecida.

Aunque este particular formato ha tenido muy buena acogida, ambos tienen claro que el futuro de los “fashion-films” debe ser convertirse en una herramienta “complementaria a la venta online”, sin llegar a sustituir a los desfiles: “nos gusta que la gente vea las prendas en directo, las toque y que viva el momento del desfile, en el que fluye una energía especial que todos los asistentes comparten”, puntualizan.

Avatares, maniquíes en formato 3d o incluso figuras invisibles que lucen prendas y caminan en un espacio ficticio redibujan un nuevo horizonte en la moda que, apoyado en las herramientas de la tecnología, explora nuevos escenarios que aunque se posicionan como la alternativa a los desfiles presenciales y son la última vanguardia, pierden la esencia de una puesta en escena en directo, un componente importante.

“Los desfiles son algo muy humano, con los modelos y sus personalidades, y eso a nosotros nos encanta”, aclaran sobre sus futuras propuestas de cara al futuro, mientras hacen de “Aretti Arena” un enclave digital en el que moda e imaginación juegan su mayor batalla.