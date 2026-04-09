Acusan a pastora por muerte de un hombre en bautismo; fue transmitido en vivo

Un caso que comenzó como una ceremonia de fe terminó en una tragedia en Birmingham, Reino Unido, esto debido a que Robert Smith, un hombre de 61 años, perdió la vida durante un bautismo realizado en octubre de 2023, y recientemente las autoridades han formalizado cargos criminales contra la encargada de hacer esto.

Todo se remonta al 8 de octubre de 2023, cuando en una casa de Slade Road, en el sector de Erdington, se realizó una ceremonia, la cual fue organizada por la congregación Life Changing Ministries, además de que esta se realizó en una piscina privada.

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La situación que generó mayor impacto es que el evento estaba siendo transmitido en vivo a través de Facebook Live. Al punto que según los reportes, la transmisión se interrumpió de manera repentina y el video fue posteriormente eliminado de la plataforma, esto debido a que Robert Smith presentó dificultades para respirar y terminó falleciendo en este mismo lugar.



¿Quién era Robert Smith?

Robert Smith era un ciudadano de origen jamaiquino que residía en Brixton, Londres. Además este se desempeñaba como barbero, tenía siete nietos y llevaba más de 25 años viviendo en el Reino Unido.

Sumado a esto, según con medios locales él era un miembro activo de la congregación desde hacía cuatro años y había viajado específicamente a Birmingham para participar en esta ceremonia religiosa.

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Ante esto, la justicia británica, a través del Servicio de la Fiscalía de la Corona (CPS), acusó formalmente a Cheryl Bartley, de 48 años, de homicidio por negligencia grave. Sumado a esto, la fiscalía de este país busca determinar si hubo fallas en las medidas de seguridad implementadas durante el bautismo o en la reacción en el sistema de emergencias.

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Malcolm McHaffie, jefe de la división de delitos especiales del CPS, confirmó que la acusación es el resultado de una investigación exhaustiva realizada en conjunto con la policía de West Midlands.

Cheryl Bartley, quien reside en Erdington, deberá comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Birmingham el próximo 14 de mayo para una audiencia clave que definirá el rumbo del proceso penal. Por ahora, el proceso continúa mientras se recopilan más pruebas y testimonios para esclarecer las responsabilidades de las personas implicadas.

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