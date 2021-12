FOTO: mujer denuncia que fue agredida durante el partido entre América vs. Tolima

Una mujer, que asistió al encuentro por la jornada 5 de los play-offs de la Liga Betplay entre América de Cali vs Deportes Tolima y, que se disputó en la noche de este domingo 12 de diciembre en el Pascual Guerrero, denunció que fue víctima de una brutal agresión propinada por varias personas.

En un acto de intolerancia, una vez se suspendió el partido a los 9 minutos de juego por el torrencial aguacero en la capital del Valle del Cauca, la víctima señala que intentó resguardarse de la lluvia y sentarse en la parte baja de occidental, pero se lo impidieron.

Según la mujer, cerca de 10 personas estaban ocupando más de 12 sillas, y aunque algunas estuvieran libres, no permitían que nadie se sentara, razón por la que la agredida les dijo que "dejarán la bobada" y que "dejarán sentar a la gente".

Lo anterior hizo enfurecer a una señora quien arremetió en repetidas ocasiones con golpes a la mujer. Luego, un hombre se acercó para seguirla lastimando en conjunto con otras personas, de acuerdo a la denuncia.

"Yo no agredí a nadie, simplemente estaba reclamando (...) Tengo un morado en el brazo, tengo rasguños en la cara, me golpearon en el ojo y me está doliendo porque yo tengo una cirugía y por eso inmediatamente me tapé para que no me siguieran pegando porque en cualquier momento se me puede soltar la retina y quedó ciega", lamentó la mujer.

De esta manera, la víctima iniciará un proceso legal y radicará la denuncia ante la Fiscalía . Por su parte, la Policía de Cali revisa las cámaras de seguridad del estadio para acelerar el proceso e identificar a los responsables.