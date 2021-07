Horóscopo kallejero semanal: predicciones del 26 de julio al 1 de agosto

Descubre las predicciones que tiene la astróloga, Marluz , para tu signo zodiacal. Además de contarte lo que depara para tu salud, el dinero y el amor, conoce como avanzan las proyecciones de tu vida para esta semana.

Aries: Esta semana será perfecta para tomar decisiones que le darán fin a dificultades o problemas. No olvides que en ocasiones es importante dejar el orgullo y dar el primer paso, el resto vendrá por sí solo.

Tauro: Mantente alerta, esta semana no deberás tomar ninguna decisión, las energías del universo esta vez no están de tu parte, sé paciente y espera que sea el momento adecuado.

Géminis: Durante esta semana trata de alejarte de personas que no te aportan nada positivo, procura estar más pendiente de lo realmente importante, de lo esencial y lo productivo, solo así crecerás.

Cáncer: Analiza cada situación que ocurra en estos días, pues si estás pasando por una situación buena se multiplicará, pero si de lo contrario estás pasando una situación difícil, mantén la calma.

Leo: Esta semana enfócate en saber cuál es la posición tuya dentro de tu familia, circulo social y trabajo, pues en ocasiones olvidas que eres el líder y que deber serle fiel a esos principios para mantener el equilibrio.

Virgo: Ya pasó el caos, ahora debes mantener tus ojos en la luz, en la temporada de renacimiento. Esta semana es propicia para empezar una nueva etapa en la vida.

Libra: Nuevas oportunidades llegan a tu vida en estos días, debes estar atento de no rechazarlas pues solo así podrás cumplir tus propósitos y objetivos. Tienes una fuerza poderosa y si eres capaz de notar eso nada será imposible para ti.

Escorpio: Esta semana quédate quieto, no tomes decisiones aceleradas y tómate los días para reflexionar, porque aunque las cosas no funcionen como quieres, no debes culpar a los demás, quizá las causas están dentro de ti.

Sagitario: No desfallezcas, aunque tengas miles de cosas que te preocupen no te detengas, el universo te ayudará a salir adelante. Aprovecha el momento para ver en las adversidades oportunidades de mejorar.

Capricornio: Días perfectos para ti, céntrate en mejorar tu relación de pareja, amistad o trabajo. Existe una gran armonía entre las fuerzas del universo, aprovéchala.

Acuario: Esta semana encomienda tus problemas a tus guías espirituales, así liberarás esa carga de algunos obstáculos que tienes. Pronto llegarás a alcanzar todas las metas y objetivos que deseas.

Piscis: Te encuentras en una época afortunada para ti, estás recibiendo muchas bendiciones del universo positivas, así que destina estos días para agradecer por las bendiciones del cielo.