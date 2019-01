Por trabajos de mantenimiento y rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, el Acueducto anunció que se suspenderá el servicio de agua en los siguientes barrios de Bogotá hoy (30 de enero de 2019):



Usaquén



Barrios:



La calleja (desde la carrera 19 a la carrera 45, entre calle 127 a la calle 134).



Hora: 10:00 am (por 24 horas)



Suba



Barrios:



Altos de Chozica, Vereda Suba Naranjos, Villa Alcázar, Ciudad Hunza, Niza, Suba y Los Naranjos (desde la carrera 72 a la carrera 91, entre calle 126 a la calle 145).



Hora: 10:00 am (por 24 horas)



Usme



Barrios:



Yomasa Norte, Villa Israel, Villa Anita, Usminia, Serranías, Monteblanco, La Requilina Rural 2, La Requilina Rural, La Requilina, La Cabaña, La Andrea, Gran Yomasa, El Virrey, Desarrollo Brazuelos, Desarrollo Brazuelos 1, Chuniza, Centro Usme Urbano, Centro Usme Rural 1, Centreo Usme Rural 2, Centro Usme, Brazuelos Occidental Rural, Brazuelos Occidental y Antonio José de Sucre (desde la calle 74 B Bis A Sur a la calle 145 Sur, entre carrera 14 a la carrera 14L).



Hora: 10:00 am (por 24 horas)



Kennedy



Barrios:



Castilla (desde la diagonal 9 a la calle 11A, entre carrera 78 a la carrera 79).



Hora: 08:00 (por 24 horas)



Guadalupe (desde la calle 45 Sur a la avenida calle 57R Sur, entre carrera 62 a la transversal 68C).



Hora: 08:00 am (por 16 horas)

Engativá



Barrios:



Álamos Norte (desde la calle 72 a la calle 76, entre carrera 100 a la carrera 102).



Hora: 09:00 am (por 24 horas)



Ciudad Bolívar



Barrios:



Los Alpes Sur, Mirador, Cordillera, Arabia y Quiba (desde la carrera 15 a la carrera 26B, entre calle 69T Sur a la calle 83 Sur).



Barlovento y Rincón de La Valvanera (desde la avenida calle 57R Sur a la calle 62B, entre transversal 73I a la carrera 70B).



Hora: 08:00 am (por 16 horas)