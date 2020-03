"Tengo los síntomas”: actriz de ‘La Casa de Papel’ confirma que tiene coronavirus

A través de su cuenta de Instagram, la actriz española Itziar Ituño confirmó que tiene coronavirus.

De acuerdo con la actriz que dio vida a Raquel Murillo en la serie ‘La Casa de Papel’ desde hace unos días tenía los síntomas: fiebre y tos seca.

Así mismo aseguró que se hizo los exámenes pertinentes y llegó la confirmación que padecía el virus.

“Hola a [email protected] Es oficial, desde el viernes por la tarde tengo los síntomas (fiebre y tos seca) y hoy nos ha llegado la confirmación del test epidemiológico. Es coronavirus. Mi caso es leve y estoy bien, pero es muy muy contagioso y superpeligroso para la gente que está más débil. Esto no es tontería, ser conscientes, no lo toméis a la ligera, hay muertos, muchas vidas en juego y aún no sabemos hasta dónde va a llegar esto. Por lo que ha llegado la hora de ponerse la vacuna de la responsabilidad por el bien común. ¡Es tiempo de solidad y generosidad! De quedarse en casa y proteger a los demás. Ahora me tocan 15 días en cuarentena y después ya se verá. Cuidaros mucho”, escribió.