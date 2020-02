Quince niños murieron en el incendio de un orfanato insalubre en Haití en un nuevo drama que muestra las graves carencias de las instituciones encargadas de infancia en este país en crisis.

Dos niños murieron en ese establecimiento carente de permiso para funcionar desde hace largos años y 13 por asfixia en el hospital de Fermathe, dijo a la AFP la jueza de la comuna de Kenscoff, Raymonde Jean Antoine.

El incendio comenzó poco después de las 9 de la noche (hora local).



"Según declaraciones de uno de los niños, el incendio habría sido causado por las velas que habían encendido para iluminar sus habitaciones porque el sistema eléctrico tenía un problema", dijo la jueza.



Una investigación fue iniciada para determinar la causa del desastre e identificar a las personas responsables del establecimiento, señaló.



El viernes por la mañana, la jueza procedió a constatar la muerte de las dos víctimas de edades indeterminadas, mientras determinaba el daño causado por el incendio examinando todas las habitaciones.



El orfanato que, según ella, no tenía autorización legal para operar desde 2013, estaba ubicado en un edificio insalubre de dos pisos, con múltiples literas, algunas en condiciones deplorables, situadas en habitaciones pequeñas, con una escalera exigua y solo una puerta de salida habilitada, comprobó la AFP.



"Las condiciones en que vivían los niños eran realmente muy descuidadas: vivieron como animales", lamentó la magistrada, y destacó no haberse "percatado de la presencia de extintores".



El orfanato de la Iglesia de la Comprensión de la Biblia, ubicado en Kenscoff, comuna situada en las alturas de la aglomeración de Puerto Príncipe, albergó a unos 66 niños, según Raymonde Jean Antoine.



Solo tres adultos estaban presentes en el momento de la tragedia.



"Este centro no tiene autorización para operar", confirmó el viernes a la AFP Arielle Jeanty Villedrouin, directora de la administración haitiana de protección de la infancia (IBESR).



"Es un centro que, creo, recibe dinero del sector religioso, de misioneros extranjeros, no lo sé exactamente pero, por lo tanto, sin ninguna legalidad", lamentó.



Además de las investigaciones judiciales en curso, la administración pública está trabajando para "recuperar a los niños sobrevivientes, que están traumatizados después de haber experimentado esta tragedia, y colocarlos en el centro de transición de IBESR, donde tendrán supervisión psicosocial", dijo Villedrouin.



A principios de 2019, la IBESR había observado que solo 35 de los 756 centros de alojamiento para menores identificados en todo el país tenían permiso de funcionamiento.



Alrededor de 80% de los 27.000 niños haitianos que residen en orfanatos tienen al menos de uno de sus padres vivo.



En 2017, Lumos, organización creada por la autora de Harry Potter J.K. Rowling, reveló que al menos 70 millones de dólares llegaron a solo un tercio de los orfanatos haitianos.



La suma fue estimada únicamente a partir del análisis de los informes presupuestarios de ONG extranjeras, al no haberse conseguido información de la contabilidad de las misiones regligiosas.





