Abuelitas se agarran a escobazos frente a sus casas y el video se viraliza

Por medio de las redes sociales se viralizan todos los días fotos y videos que se comparten por miles de internautas debido a que su contenido puede llegar a ser gracioso, como por ejemplo, la filmación en la que se ve a dos abuelitas peleando a escobazos en frente de sus casas.

El video fue publicado en la plataforma de TikTok y allí al parecer una persona que vive en frente de las mujeres grabó el momento justo cuando ellas comenzaron a barrer la tierra que había fuera de sus casas, sin embargo, en un momento ambas se empezaron a 'echar la tierrita' en sus pies y a medida que pasaron los segundos le metieron más enojo a la situación, tanto es así que a una de ella se le partió el palo de la escoba.

Esta escena al parecer sucedió en México y fue compartida por un usuario en TikTok bajo el nombre de @jhonchavesta930.

La filmación tiene un copy en el que se puede leer: "¿Y cómo son los vecinos de tu barrio?".

Hasta el momento la publicación cuenta con más de 400.000 reproducciones y miles de comentarios de todo tipo, haciendo referencia a que las peleas entre vecinos son históricas en todo el mundo.

"Me recordó al chavo", "yo aquí con la depre y me sale esto casi me meo😁😂😂", "Viven en la tierra y se avientan más tierra, como si la tierra se fuera a ir 😅", "jajaja esos si son buenos vecinos", "Yo pensé que solo pasaba entre don Ramón y doña Florinda en el chavo del 8 😂", son algunos de los mensajes de los internautas.

