¡Besa a tu hombre AQUÍ y lo volverás loco!

Muchas mujeres creen que los hombres siempre quieren ir directo al grano y que no se toman el tiempo suficiente para los jugueteos previos al acto sexual, pero todo es cuestión de actitud y presionar los botones que son para emocionarlo.

Primero que todo debes tomar las riendas de la situación y no ponerlo sobre aviso, tómalo por sorpresa y utiliza tus labios con creatividad.

Empieza por besarlo en la oreja, susúrrale, que escuche tu respiración agitándose a medida que la tensión incrementa. Humedece con delicadeza tus labios y bésalo, también, puedes jugar con su lóbudo, no le temas a usar la lengua, pero con tranquilidad que hasta ahora estamos empezando.

Continúa por el cuello, recuerda que estamos pensando en su placer y no en lo que generalmente nos gusta a nosotras, que preferimos los besos en la parte lateral del cuello, ellos sienten más placer al frente. Bésalo, que sienta con intensidad que lo deseas.

Ahora llega el turno del labio inferior, no se trata de un beso como cualquier otro, puedes empezar a recorrer con la punta de tu lengua la punta de la barbilla hacia arriba hasta llegar al labio inferior. Trata de no salivar demasiado y respira con fuerza.

El pecho les encanta, es la muestra de la hombría, un refugio para cuando quieras sentirte protegida y una parada importante en el camino hacia la felicidad, puedes fingir que vas a bajar más, volver al pecho e incluso estimular los pezones con tus labios y lengua.

El vientre es la última parada antes de los genitales, es el momento en que la expectativa está más alta, utiliza la lengua, él necesita sentir la tensión, juguetea cerca su ombligo y bésalo en la boca de repente.

Y ahora sí llegamos a la tierra prometida, los genitales, recuerda que estás administrando con pasión e inteligencia tus besos, no se trata de llegar directo y practicarle sexo oral, juega más, has que lo desee, cuando piense que ya lo vas a hacer sorpréndelo de nuevo. No olvides que es una zona supremamente sensible y va seguir sintiendo tu respiración, recorre con tus labios humedecidos toda su virilidad.

Por último, no olvides besarlo en la frente y dejarlo siempre queriendo más.