¿Broma cruel? Le regalaron a un niño la caja de Playstation 5, pero adentro solo venía el manual

Un niño se hizo viral en redes sociales por su reacción al recibir un regalo de Navidad, pues al destapar el envoltorio vio la caja de Playstation 5 y saltó de la felicidad, gritando maravillado con el detalle, pero todo era una broma.

Al destapar la caja se dio cuenta que dentro venía un libro, unos zapatos y el manual del juego, pero nunca encontró la consola de Playstation 5 que tanto soñaba.

"Dejamos que nuestros hijos adolescentes obsesionados con los videojuegos abrieran un regalo de Navidad anticipado y pensaran que les había tocado la lotería», comentó Lawson, padre protagonista de la historia en su cuenta de Instagram.

La cara de desilusión del pequeño no pudo ser mayor, mientras su madre lo grababa y no paraba de reír. No obstante, muchos creen que es una broma cruel y de mal gusto.

Sin embargo, otros aseguran que los niños deberían recibir más libros como el que venía dentro de la caja y no los videojuegos.

Publicidad

El video abrió un debate en redes sociales, pues para muchos no fue correcto jugar con las ilusiones del pequeño, pero otros afirman que "solo fue una broma y que seguramente el regalo real fue muy bueno, pues hasta puede ser la verdadera consola".