Cambió de SEXO para poder estar con el hombre que ama

Una increíble historia de amor es protagonizada por una mujer transexual que contó lo que tuvo que hacer para que el hombre que amaba se fijara en ella. Antes de conocer al amor de su vida, Erin era un hombre y se llamaba Aaron.

En aquel momento, Jared Norris, a quien no le interesaban los hombres, lo rechazó amablemente para no lastimar sus sentimientos. Pero eso no fue motivo para que Aaron dejara de insistir con la persona que le gustaba.

Así que se sometió a una terapia hormonal sustitutiva y se convirtió, físicamente, en una mujer de nombre Erin Anderson. Con sus nuevos atributos fue en búsqueda de Jared, dos años después de que lo rechazara, y de esta manera logró hacerlo ‘caer’.

Erin le envió a su amado un mensaje con su número y ahí mismo empezaron a hablar, tanto que ahora tienen una relación oficial.

Su nuevo aspecto físico le ayudó a conquistar a Jared y, a pesar de las críticas que ha recibido su noviazgo, siguen juntos y felices

