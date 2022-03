¡Chofer caza infieles! Lleva mujeres a la salida de moteles a esperar que sus esposos salgan

Todos los días aparecen historias que se vuelven virales por medio de las redes sociales , este es el caso de una chofer que ganó fama, ya que ofrece su servicio para llevar a mujeres a la salida de moteles y esperar allí junto a ellas a que los esposos salgan con su amante.

Elizandra vive en São Vicente, Brasil, y como muchas personas, cuando comenzó la pandemia se quedó sin trabajo, motivo que la llevó a comenzar su emprendimiento de 'caza infieles' con el cual ha tenido mucho éxito.

Durante una entrevista con el sitio G1, la mujer contó que tenía su carro guardado hace más de 1 año, por lo que decidió utilizarlo con el fin de obtener ingresos para su hogar: "Empecé a trabajar como chofer exclusivamente de mujeres y de forma privada, sin estar vinculada a apps de transporte".

Uno de tantos días, Elizandra decidió hacer una publicación en su cuenta de Facebook para darle publicidad a su emprendimiento. Además de ofrecer sus servicios a mujeres que les da miedo de viajar con hombres, ella hizo una anotación que se llevó los aplausos de todos usuarios de la red social.

Ella escribió: "¿Sospechas de tu crush? ¡Lo seguimos! ¿Vas a huir de casa y dejar al infiel? Te ayudaré a mover tus cosas. ¿Quieres esperar a tu marido frente al motel? Te llevo y espero con vos. No puedes pagar un psicólogo, soy todo oídos para que te desahogues".

Su posteo se viralizó rápidamente y hasta el momento tiene más de 5 mil likes y la mujer asegura que ha sido todo un éxito, a tal punto que le toca poner el celular en modo 'No molestar', ya que recibe muchas llamadas mientras está manejando.

Elizandra asegura que con su trabajo solo quiere ayudar a muchas mujeres: "Estuve casada, me separé y sufrí mucho. Tuve que reinventarme, y tuve que pasar un luto, porque fue muy duro. No soy detective privado, pero hacemos lo que la gente pida. Soy chofer, llevo a las mujeres a donde tiene que ir. La única excepción es que no llevo a hombres".

La conductora cuenta que a diario recibe llamadas de mujeres que necesitan ayuda: "Muchas tenían depresión, e incluso había mujeres que querían separarse. Me llaman para desahogarse. Adentro del auto escucho cada historia, que es para sumar a nuestra vida. Hay gente que no va a ningún lado, solo me llama para dar una vuelta y conversar".

Elizandra /Foto: Captura de Facebook