Cogió a ‘CHANCLETAZOS’ a su hijo porque se tomó una foto con flores en la cabeza

El adolescente usó uno de los filtros de Snapchat, pero al compartir la foto su padre reaccionó de manera violenta.

En un video, publicado en YouTube , se ve al hombre reclamar al joven por una imagen que subió a sus redes sociales: “Quítame esa foto con esas flores”, le grita mientras lo golpea con una chancleta. El joven intenta cubrirse de los golpes con sus manos.

Al parecer, al padre se molestó porque, para él, las flores en su cabeza es actitud de un homosexual.

El video se hizo viral y las reacciones de los internautas no se hicieron esperar y, aunque algunos aplaudieron al padre, la mayoría no estuvo de acuerdo con su actitud, pues opinan que no es la manera de tratar a su hijo.



“Cuanta ignorancia de ese padre, es triste ver una acción tal en esta actualidad le falta mucha comunicación con su hijo”, “y lo más seguro nunca lo ha mantenido y nunca ha hecho ni siquiera una tarea con su hijo”, fueron algunos de los mensajes que llegaron.