Conmovedor video de un perro que persigue a su dueño detenido por la Policía

Los perros no solo tienen la capacidad de sentir, sino también de percibir acontecimientos que los hacen únicos e inigualables.

Publicidad

Este es el caso de un peludo y fiel amigo que hizo hasta lo imposible para no dejar ir a su amo.

En video quedó registrado el momento en el que un canino persigue desesperadamente el carro de la Policía, en el cual llevaban detenido a su dueño, un habitante de calle.

Publicidad

Por años, el sujeto vivió en las calles junto con su fiel mascota y mientras pasaban el tiempo de una manera tranquila, varios oficiales de repente llegaron para interrogar al hombre.

Publicidad

El animal se encontraba confundido, no sabía qué pasaba y, de un momento a otro, el auto comenzó a circular con el hombre en su interior.

Publicidad

Te puede interesar: ¿Te atreves a verlas? Las películas de terror más espeluznantes, según expertos

Publicidad

Sin pensarlo dos veces, el perrito comenzó a seguirlo sin parar, mirando hacia las ventanas para saber si su amigo estaba bien.

Es increíble ver cómo el fiel animal persiste e insiste, con el objetivo de no separarse ni un segundo de él.

Publicidad

La grabación fue compartida en el foro de Reddit por el usuario u/LuckytasE, y todos quedaron conmovidos con la impresionante fidelidad del canino.

Publicidad

Por fortuna, las autoridades al darse cuenta de lo que sucedía, pararon el carro, abrieron la puerta de atrás y le permitieron estar con él en la camioneta.