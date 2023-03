Cumplió 102, se divorció y entró en el Libro de los récords Guinness: "Me estaba enfermando"

Mauricio es un hombre que cumplió 102 años y durante una entrevista con el reconocido programa argentino 'Nosotros a la mañana', reveló que ingresó en el Libro de los récords Guinness, por ser la persona con más edad en separarse.

Durante la charla, el hombre también contó que sus problemas de salud llegaron con su segundo matrimonio y reveló cuál es su secreto para tener una larga vida.

Mauricio contó que ya había estado casado con su primera esposa, pero por problemas de salud de ella, falleció y él quedó solo: "Les aclaro que me separé de mi segunda esposa. La primera esposa, la madre de mis hijos está siempre presente en mi corazón. Lamentablemente, a los 63 años falleció por un cáncer, después de sufrir 4 años".

Así mismo, contó cuál es su estado civil en la actualidad: "Hoy estoy soltero y antes de divorciarme era la causa que me estaba enfermando, taquicardia, hipertensión y me sentía muy, muy mal todo el día... A los dos o tres meses, se me pasaron todos los males, se terminó la hipertensión, se me terminó la taquicardia. Estoy disfrutando del cariño de mis hijos, de toda la gente que me conoce".

El adulto mayor reveló en la entrevista cuál es su secreto para llegar tan bien a los 102 años, asegurando que lo principal es estar rodeado de personas que lo aman y no tener odio en el corazón.

Una de las presentadoras del programa, Cinthia Fernández, quedó asombrada por la forma como Mauricio logró recitar un poema a la perfección y sobre la memoria, el hombre dijo que "se ejercita, gracias a la lectura y los ojos ya me están fallando un poco. Me ayuda la técnica moderna con los celulares que uno puede agrandar la letra o acercarla, o la computadora que uno la tiene más cerca que el televisor".

