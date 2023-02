Declaración de amor termina mal; la joven pensó que él era gay

San Valentín es una de las celebraciones más populares entre los jóvenes, convirtiendo el 14 de febrero en una fecha especial para realizar miles de planes en pareja, pero sobre todo es la ocasión perfecta para quienes quieren declarar su amor.

Sin embargo no todo es color de rosa, las cosas a veces no salen como uno las espera y dichas celebraciones pueden convertirse en recuerdos no muy gratos para algunos, puesto que eso del amor y los sentimientos no es para todo el mundo.

Con respecto a esto, hace unos días se hizo viral un video que ya acumula más de 27 millones de reproducciones. Al parecer, el mismo protagonista fue quien lo publico en las redes sociales , en donde mostró que intentó declararle su amor a una de sus compañeras de escuela.

En el metraje se puede ver como el joven llega con un ramo de flores y una cartulina, para posteriormente preguntarle a la joven: “¿Quieres ser mi novia?”. Todo esto mientras se le ve muy nervioso y expectante.

La joven también se ve muy nerviosa e incluso empieza a reírse debido a la presión, ya que los demás estudiantes al ver lo que estaba pasando empezaron a gritar: “¡Sí, dile que sí!”. Lejos de ser directa con su respuesta, la joven lanza una pregunta que dejo a todos sorprendidos.

“¿Qué no eres gay?”, le dijo la joven, mientras los demás se burlaban de la inesperada respuesta. Aunque el video es bastante corto, se puede ver la cara de decepción del enamorado, que seguramente no olvidara ese día.

Como era de esperarse, el video causo revuelo en internet, en donde varios internautas aprovecharon para contar sus anécdotas de rechazo y declaraciones de amor. Algunas mujeres, por su parte, aconsejaron a los hombres a no hacer ese tipo de declaraciones en público ya que eso ejerce una “presión social” hacia la persona.

