Dos mujeres reclusas quedaron embarazadas de su compañera transgénero

En Estados Unidos dos mujeres las cuales se encuentran privadas de la libertad en un centro penitenciario de Nueva Jersey, están embarazadas de una de sus compañeras transgénero. El extraño y particular caso se dio a conocer por parte del Departamento de Correcciones del estado de Nueva Jersey, quien señaló que las relaciones entre las tres mujeres presas fueron aparentemente consensuadas.

Hasta el momento se desconoce el estado actual y el progreso de los embarazos, sin embargo se sabe que el caso ya está en manos de las autoridades quienes determinaron no hablar respecto al tema hasta que se finalice la investigación en curso y se tomen decisiones frente al caso.

Los hechos han generado conmoción, a tal punto que la noticia ha cruzado limites fronterizos y se ha hecho viral en muchos países.

De acuerdo con el diario The New York Post, en la cárcel donde se dio el embarazo de las dos reclusas , hay más de 800 presas, de las cuales 27 son mujeres transgénero que no necesitan hacerse ninguna cirugía de cambio de sexo, para poder ser detenidas en el mismo centro donde están las demás reclusas.

Cabe resaltar que en Estados Unidos las personas trans que tengan que cumplir condena en una cárcel, lo pueden hacer en los lugares que se ajusten con su identidad de género. De hecho Nueva Jersey es uno de los estados que aplica esto hace algún tiempo.

La política permite separar a los presos y las presas de acuerdo con su identidad de género en distintas cárceles.