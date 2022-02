Echaron a una modelo de la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, por vestirse "muy sexy"

Juju Vieira, una influencer brasileña fue sorprendida por un reclamo cuando estaba visitando la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, en Italia ; según las autoridades, la mujer no vestía de acuerdo al reglamento y debió retirarse.

La mujer de 30 años, quien se encuentra recorriendo distintos países de Europa manifestó su enojo a través de las redes sociales. La publicación alcanzó más de 4 mil reproducciones y también desató un debate entre los internautas que estaban de acuerdo y en contra del hecho.

“Fui al Vaticano y como todos comencé a tomar fotos. Empecé a hacer videos como todo turista que entra al Vaticano, que mira todo, quiere caminar por todo” expresó Ju Vieira en sus redes.

Y agregó: “Llegó un señor que trabaja en el Vaticano, hasta que vi una especie de movimiento extraño hacia mi lado, me dio vergüenza, porque había gente cercana a él escuchó esto: que yo no estaba vestida ‘adecuadamente’, entonces me invitó a salir”.

Según las autoridades del lugar, la brasileña lucía “demasiado sexy”.

Vale la pena mencionar, que el templo, a través de su página web indica que la manera de asistir para las mujeres es: “Los hombros deben estar cubiertos, y si se usa falda o vestido, debe cubrir las rodillas”.

“Me echó del Vaticano. Este señor se me acercó y me dijo: ese es un lugar para orar, un lugar para adorar, para tener misa y yo no era apropiado”, finalizó la influencer.

