El detalle oculto en el vestuario de Natalie Portman en los Óscar

Con Charline Theron a la cabeza, el negro triunfó en la alfombra roja de los Óscar, una pasarela por la que desfilaron con poderío Natalie Portman, Penélope Cruz, Margaret Qualley o Lucy Boynton. Con un papel secundario, el blanco brillo con el protagonismo de Renée Zellweger y Salma Hayek.

Si en el 2017 el negro fue el color elegido para denunciar situaciones de acosos y desigualdad, este año ha triunfado por decisión estilística, ya se sabe que la entrada principal al teatro Dolby se convierte en el evento de moda más importante del año.

En la 92 edición de los Óscar, Charlize Theron, nominada por "Bombshell" acudió a la gala con un espectacular diseño asimétrico negro, con gran apertura y cola, una creación de alta costura de Dior que compitió directamente con el Chanel que portó Penélope Cruz

La actriz, de "Dolor y gloria, que entregó el premio a mejor película de habla no inglesa, apareció muy guapa, con un vestido de alta costura de Chanel, un modelo con cinturón de perlas en el talle y una gran camelia blanca en el escote.

Natalie Portman se sumó al negro con un fabuloso vestido negro y dorado que se completaba con una capa reivindicativa en la que llevaba bordados los nombres de ocho directoras merecedoras de una nominación que no lograron. Lorene Scafaria, Lulu Wang, Greta Gerwing son algunas de ellas.

ROBYN BECK/AFP

De negro también Margaret Qualley, actriz de "Once Upon a Time... in Hollywood", se decantó por un vestido negro de tirantes muy fino y silueta ceñida de Chanel, un modelo que se adornaba en la parte con plumas.

Rooney Mara también se sumó al riguroso negro con un modelo de encaje y falda con pequeños volantes de aire lencero, mientras que Geena David prefirió un modelo brillante con pronunciado escote en uve y Lucy Boynton, pareja de Rami Malek, apostó por un romántico diseño de manga corta.

