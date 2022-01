Una enfermera luchó por su vida en el hospital durante 45 días de manera conjunta, de los cuales pasó 28 en coma tras haber contraído COVID-19 ; sin embargo, asegura que gracias a una solución de último minuto pudo salvarse.

Mónica Almeida, de 37 años y originaria de Portugal, contó para medios locales de Gainsborough, Inglaterra (lugar en el que reside y trabaja actualmente), el supuesto "milagro navideño" del que fue testigo y que evitó que muriera.

Según su versión, los médicos que la trataban, en vista de que la mujer no se recuperaba del virus, decidieron probar como último recurso un inusual remedio 72 horas antes de que fuera desconectada del ventilador que la ayudaba a respirar.

Con el consentimiento de sus familiares, a Mónica le administraron Sildenafil (Viagra), medicamento de disfunción eréctil que arrojó un resultado en su sistema inmune ya que ayudó a abrirle las vías respiratorias.

"Podría haberme ido con tan solo 37 años, pero supongo que seguí peleando. En 48 horas mis pulmones comenzaron a responder. Definitivamente fue el Viagra lo que me salvó", relató la enfermera.

"Tuve una pequeña consulta con el doctor después de que vine porque lo conocía. Me dijo que era Viagra, me reí y pensé que estaba bromeando, pero dijo 'no, de verdad, has tomado una gran dosis de Viagra'. Fue mi pequeño milagro navideño", concluyó Mónica, quien fue dada de alta el pasado 24 de diciembre en horas de la tarde.