Ella es Karen Mucci, la caleña que triunfa en OnlyFans ¿cuánto gana?

Recientemente Karen Mucci, una joven caleña, ha llamado la atención de miles de usuarios no solo en Instagram, sino también en la popular plataforma OnlyFans donde crea contenido para adultos.

Aunque empezó posteando algunas fotografías sensuales en Instagram, con la llegada de OnlyFans la joven decidió llegar a más personas y mejorar su contenido erótico.

En la actualidad, Karen cuenta con más de 1 millón de seguidores en Instagram y 3.400 suscriptores en OnlyFans; cifras suficientes para ganar alrededor de 12.000 a 25.000 dólares al mes.

Según la caleña, su madre, sus hermanos y amigos le han dado todo su apoyo en cada paso, y aunque relata que derrochar sensualidad ha sido su pasión, también sueña con ser actriz o presentadora de televisión.

"Con el tiempo se volvió mi pasión porque me divierto creando el contenido que hago para todos los que me apoyan", dice.

La modelo además contó cuál ha sido la petición más extraña que le han hecho: "La cosa más extraña que me han pedido fue que me bañara en un charco de lodo y luego me metiera en una tina de leche", agrega.

