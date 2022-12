Esposa de Derek Chauvin pidió el divorcio por “ruptura irremediable”

Un día antes de que Derek Chauvin fuera acusado de homicidio en tercer grado por la muerte de George Floyd, su esposa Kellie Chauvin también le pidió el divorcio por “una ruptura irremediable”.

Según la documentación presentada por la abogada de la mujer de 45 años, la separación se produjo el 28 de mayo. La pareja estaba a punto de cumplir 10 años de matrimonio.

Kellie, quien llegó a Estados Unidos de niña y como refugiada de Laos, también solicitó un cambio de nombre, pues no quiere seguir llevando el apellido del expolicía que está siendo repudiado por miles de personas en el mundo.

No hace mucho, Kellie actualmente está desempleada, pero aseguró que no busca ningún tipo de beneficio ni manutención por parte de su expareja. “Es totalmente capaz de mantenerse a sí misma. No necesita manutención conyugal y renuncia a su derecho a recibir manutención conyugal temporal o permanente del demandado”, dice en los documentos presentados.

Lo que hizo fue solicitar la titularidad de dos inmuebles que por estos días están abandonas y han sido vandalizadas por manifestantes.

En 2018, la mujer ganó el concurso de Señora Minnesota y se refería de forma positiva hacia su esposo: “Bajo todo ese uniforme, es un dulce”.

Sobre la muerte de George Floyd manifestó estar devastada y envió el sentido pésame a la familia y seres queridos.