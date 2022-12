Estas son las mejores películas y series para ver durante esta cuarentena

Durante esta cuarentena tal vez estés acostumbrado a ver lo mismo de siempre en tu televisión, por eso aquí te presentamos lo mejor de lo mejor en películas y series de Netflix, Amazon Prime, Hulu etc.

“What We Do In The Shadows” (Hulu)



La famosa serie de comedia donde 4 vampiros deben adaptarse a la actual sociedad. Es uno de los mejores productos que ha sacado la plataforma de Hulu. Te recomendamos ver la primera temporada, ya que que la segunda se estrenará este mes y muchos no quieren perdérsela.

After Life. (Netflix)





La historia de Tony, un hombre que, tras haber perdido el amor de su vida, decide castigar a la sociedad de una forma poco agradable, llega este mes con su segunda temporada.



Pandemia (Netflix)



Esta docu-serie muestra cómo los héroes que enfrentan la pandemia del COVID-19 se esfuerzan para salvar la vida de los contagiados y defender al mundo de este virus. Sin lugar a duda, ha sido considerado uno de los mejores documentales del año.

Parasite (Hulu)



La familia de Gi Taek y los Park establecen una relación, a pesar de tener muchas cosas en común, la única diferencia es que los Park son más ricos, por esto la discriminación de clase comienza a notarse continuamente, llegando a generar problemas bastante serios.

Elite (Netflix)



Narra la historia de varios jóvenes de clase media-baja que deberán asistir al colegio más exclusivo del país, pero nunca contaron que la discriminación y avaricia de los demás los llevaría a vivir una historia de un asesinato.

The boys (Amazon Prime)



La historia de un grupo de vigilantes que se encargan de impartir justicia por medio de poderes para enfrentar a los medios, potencias y demás problemáticas sociales, es una serie diferente a lo tradicional, te la recomendamos por supuesto.

Transparent (Amazon Prime)





Mura, una mujer transgénero que decide transformarse en lo que desea, enfrentando a su familia, mostrando además cómo lleva la relación con sus hijos.

Peliculas.

Si ya has visto estas series, pero deseas ver una película te invitamos a ver:

- Spenser confidential: película de acción, suspenso y comedia. La cinta de Mark Walhberg es uno de los productos más vistos en la plataforma de Netflix

- El hoyo: es considerada en la actualidad como una de las mejores películas de Netflix, su trama reflejada en la sociedad es sin lugar a dudas magnifica.

- El silencio de la ciudad Blanca: Basada en el libro de la escritora Eva Gracia Saenz de Urturi es una película que reúne el drama, suspenso y acción, muy recomendada para quienes gustan de películas sobre detectives.

Menciones honoríficas.

Entre otras películas y series para ver esta cuarentena están: The last thing he wanted, Escuadron 6, Horse Girl, La Casa de Papel.

Si hay alguna que no esté incluida y te la has visto, déjanos tus comentarios en redes sociales.