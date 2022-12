Estrella de OnlyFans sufrió ataque al corazón cuando intentó hacer reto de TikTok

Una estrella de OnlyFans y stripper llamada Briatney Portillo, de 20 años, relató que tuvo un ataque cardíaco después de comer antes de entrenar una cucharada de suplemento pre-entrenamiento en polvo seco y con alto contenido de cafeína para cumplir un reto de TikTok llamada "dry scooping" o 'sacar en seco'.

La cafeína puede ser mortal en grandes dosis. El tipo de suplemento que usó contiene 320 miligramos de cafeína. Eso equivale, aproximadamente, a tres tazas de café.

Publicidad

"Tomando una primicia seca antes del entrenamiento porque lo vi como tendencia en TikTok", dijo la joven en el video corto. "Terminé en el hospital porque tuve un infarto".

Según la Revista Médica del Hospital General de México, todas las personas tienen una respuesta diferente a los efectos de la cafeína: "algunas personas pueden beber varias tazas de café, té o bebidas con cafeína dentro de una hora sin sentir efectos estimulantes. Otros pueden sufrir efectos estimulantes después de sólo una copa. Esto significa que debemos tomar las diferencias individuales en cuenta, con respecto a la sensibilidad de la cafeína y la tolerancia".

Una investigación sugiere que hasta 400 mg de cafeína al día, o hasta cinco tazas de café, es seguro para la mayoría de las personas. Los síntomas de una sobredosis de cafeína incluyen náuseas, vómitos, palpitaciones, dolor de cabeza, fiebre, confusión y convulsiones.

Publicidad

Se han atribuido al menos 92 muertes a la cafeína en las últimas cinco décadas, según una investigación.

Briatney Portillo aseguró que experimentó fuertes síntomas después de haber ingerido el suplemento.

Publicidad

"Después de tomar el pre-entrenamiento, comencé a sentir hormigueo y picazón en todo mi cuerpo, lo cual no era una buena sensación, pero lo busqué en Google y me dijo que era un efecto secundario normal, así que comencé a hacer mi entrenamiento. ", Dijo Portillo. /The Blaze

La Revista de Medicina del Hospital General de México recalca que la moderación y el sentido común son las claves para consumir alimentos y bebidas que contengan cafeína.