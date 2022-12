La actriz siempre se ha caracterizado por su sinceridad y claridad cuando de dar respuestas se trata.



En esta ocasión, Lina Tejeiro publicó en su Instagram una fotografía donde se alcanzan a ver las sábanas de su cama, y como los usuarios no se pierden ni medio, se percataron que la actriz utiliza ese mismo diseño con bastante frecuencia.



Publicidad

Te puede interesar: Lina Tejeiro CONFESÓ cuáles cirugías tiene y lo que hizo para pagarlas



Patricia_md54 fue la persona que alborotó las redes: “parece que no tienes más sábanas, siempre veo la misma”, comentario al que la actriz ni corta ni perezosa contestó: No, no tengo más sábanas, pero tengo lavadora y secadora”.



Publicidad

La respuesta fue tomada por muchos como divertida y salieron en su defensa haciéndole

bullying a la usuaria que la ‘atacó’.

La Kalle. Comentario de Lina Tejeiro a foto de Andy Rivera / Foto: Instagram La Kalle. Comentario de Lina Tejeiro a foto de Andy Rivera / Foto: Instagram

franz franz