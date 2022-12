Hicieron ALTAR en cine a su amigo fan de Avengers que murió un día antes del estreno

En Facebook circulan unas fotografías que han conmovido a los fanáticos de ‘Avengers’.

Se trata de una publicación en la que Jazmín Ochoa y otros de sus amigos mexicanos le hicieron un altar a modo de homenaje a Chuy, su amigo fanático de la saga que murió el día antes del estreno de la última entrega de la cinta.

En las imágenes salen los tres jóvenes sentados en la sala de cine, usando accesorios y ropa acorde a la película y una silla en la que se habría sentado el joven, la cual adornaron con flores, una camiseta y su boleta de entrada.

“Tanto que esperaste este día y quien iba a decir que un día antes te marcharías, te fuiste con la ilusión de ver la película, hoy ya no estas más pero tu lugar no se podía quedar vacío, aunque no estas físicamente, tus ilusiones se quedan aquí…”, fueron algunas de las palabras de Jazmín.

El gesto de los mexicanos ha sido muy aplaudido por los usuarios en internet, ya que lo recordaron con alegría y “como él lo hubiera querido”.

Cabe recordar que ‘Avengers: Endgame” es una de las películas más esperadas en los últimos meses, por lo mismo, la película ha sido una de las más taquilleras desde su estreno.

